Dilan Çıtak ve Levent Dörter boşanıyor mu?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Magazin dünyasının olaylı isimlerinden şarkıcı Dilan Çıtak ve eşi hakkında 'boşanma' iddiaları ortaya atıldı.

3 yıldır evli olan çiftin, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkardıkları dikkatlerden kaçmadı. Çıtak, Instagram hesabından imalı bir paylaşım yaptıktan sonra eşini takipten çıkardı. Buna karşılık olarak Levent Dörter'in de takibi bıraktığı görüldü.

