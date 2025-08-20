Dilan Çıtak ve Levent Dörter boşanıyor mu?
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. İmalı sözler yazan Çıtak eşini takipten çıkardı. Bu gelişme sonrası Çıtak ile eşi Levent Dörter'in boşanacağı iddia edildi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.
AYRILIK İDDİASI
Magazin dünyasının olaylı isimlerinden şarkıcı Dilan Çıtak ve eşi hakkında 'boşanma' iddiaları ortaya atıldı.
BOŞANIYORLAR MI?
3 yıldır evli olan çiftin, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkardıkları dikkatlerden kaçmadı. Çıtak, Instagram hesabından imalı bir paylaşım yaptıktan sonra eşini takipten çıkardı. Buna karşılık olarak Levent Dörter'in de takibi bıraktığı görüldü.
"HERKES BU HAYATTA HAK ETTİĞİ ŞEYİ İSTER"
İşte, Dilan Çıtak'ın yaptığı göndermeli mesajı:
Ucuz seçimleri olan insanlara kızmayın, herkes bu hayatta hak ettiği şeyi ister.