Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı!

Sosyal medyada yaptıklarıyla paylaşımlarla gündeme gelen ve MASAK tarafından haklarında inceleme yapılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, Engin Dolat ve Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

AA'nın aktardığına göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Bir süre önce çiftin şirketlerinde aramalar yapılmış ve dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.