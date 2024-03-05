Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi

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Meleklerin Aşkı ve İstanbullu Gelin dizisiyle tanınan Berkay Hardal'ın kendi gibi oyuncu eşi Dilan Telkök'ten mutlu bir haber geldi. Ünlü çift bebekleri olacağını açıkladı.
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"MİNİK SIRRIMIZ"
Bebek beklediklerini duyuran Hardal ile Telkök, birlikte verdikleri pozlara "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.
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MUĞLA'YA TAŞINDILAR
Öte yandan pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'ya taşındı. İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı.