Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi

2019 yılında dünya evine giren oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök, sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerini duyurdu.

1 / 3
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi - Resim : 1

Meleklerin Aşkı ve İstanbullu Gelin dizisiyle tanınan Berkay Hardal'ın kendi gibi oyuncu eşi Dilan Telkök'ten mutlu bir haber geldi. Ünlü çift bebekleri olacağını açıkladı. 

2 / 3
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi - Resim : 2

"MİNİK SIRRIMIZ"

Bebek beklediklerini duyuran Hardal ile Telkök, birlikte verdikleri pozlara "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.

3 / 3
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi - Resim : 3

MUĞLA'YA TAŞINDILAR

Öte yandan pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'ya taşındı. İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı.