Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın oğlu Noyan 1 yaşına girdi
"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan oyuncu Berkay Hardal ile eşi Dilan Telkök’ün oğulları Noyan 1 yaşına bastı. Telkök, oğlunun ilk yaş günü için düzenlediği parti hazırlıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu özel günün heyecanını ve duygusallığını dile getiren Telkök'ün paylaşımları, kısa sürede büyük beğeni topladı.
"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" dizileriyle tanınan oyuncu Berkay Hardal ve eşi Dilan Telkök, 2023 yılında dünyaya gelen oğulları Noyan'ın birinci yaş gününü kutladı.
Mutlu birliktelikleriyle sıkça gündeme gelen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini bu özel ana ortak etti.
Dilan Telkök, oğlu için düzenlediği doğum günü partisinin hazırlıklarını paylaşarak, "Bugün oğluşum 1 yaşına giriyor. Çok duygusalım, hazırlıklar başladı" notunu düştü.
Ünlü oyuncu ayrıca, Noyan'ın dünyaya geldiği ilk andan itibaren çekilen fotoğraflarını da yayımlayarak, "Of zaman ne hızlı geçti" sözleriyle duygularını dile getirdi.