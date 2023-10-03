Dilek Taşı dizisine yeni oyuncu dahil oluyor

1980 Türkiye’sini anlatan “Dilek Taşı” dizisi, her hafta perşembe akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Özge Özberk ve Perihan Savaş gibi oyuncuların yer aldığı diziye yeni oyuncu dahil oluyor.

Fatih Al kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeni bölümlerde Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğuna oturacağı diziye “Dündar Bolatlı” karakteri dahil olacak.

Role birçok ödüllü filmde birbirinden başarılı performanslara imza atan Fatih Al hayat verecek. Ünlü aktör dizide Bolatlı Gıda fabrikasının sahibi ve Serkan’ın (Kürşat Demir) babası olarak seyirci karşısına çıkacak. Kanal D’de perşembe akşamları yayınlanacak diziyi Can Sinan ve ekibi kaleme alıyor.