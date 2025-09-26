Dizi aşkı gerçek oldu! Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova nikah masasına oturuyor
“Bozkır Arslanı Celaleddin”” adlı projede partner olan Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova'nın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çift sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlilik kararı aldıklarını açıkladı.
2020 yılında çekilen Türkiye‑Özbekistan ortak yapımı “Bozkır Arslanı Celaleddin” adlı dizide partner olan Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova'nın set arkadaşlığı aşka dönüştü. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten evlilik müjdesi geldi.
Oyuncu çift Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova, aşklarını bir adım ileri taşıdı.
Bir süredir süredir birlikte olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla evleneceklerini duyurdu.
Oyuncu çiftin paylaşımına takipçilerinden tebrik yorumları yağdı.