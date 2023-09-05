Doğa Rutkay: Dokuz sene mi geçti yani? Üstüne iki yavru mu geldi?

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, ikiz çocuklarının babası Kerimcan Kamal ile evliliklerinin 9'uncu yılını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü isimin beğeni yağan gönderisine, takipçilerinden iyi dilek mesajlar yağdı.

"İYİ Kİ SORDUN O GECE"

44 yaşındaki güzel oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Dokuz sene mi geçti yani?

Üstüne iki yavru mu geldi?

Onlarca hayal, binlerce kelime, yüzlerce gülücük ve gözyaşı…

Birlikte yaşlanmak güzelmiş Kerimcan!

İyi ki sordun o gece sahilde “evlenelim mi?”

En güzel “ evet” miş!"