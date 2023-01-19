Doğa yürüyüşüne çıkan ünlü oyuncu bir haftadır kayıp

Kamera karşısına geçtiği ödüllü sinema filmleri ve televizyon dizileriyle tanınan ünlü oyuncu, yürüyüşe çıktığı dağlarda kayboldu. Ünlü oyuncudan 13 Ocak Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.

Geçtiğimiz cuma günü ABD'nin Kalifornia eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarı yapılmıştı. O günden beri kayıp yürüyüşçüyü arayan arama kurtarma ekipleri, kaybolduğu ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğunu ortaya çıkardı.

HAVA KOŞULLARI ARAMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Yetkililer, hava koşulları izin verdiği müddetçe helikopterler ve insansız hava araçlarıyla 65 yaşındaki oyuncuyu aramaya devam edeceklerini açıkladı. Kalifornia’da yaşanan ağır kış koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı biliniyor.

AYNI BÖLGEDE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

San Bernardino İlçesi şerifinin sözcüsü Gloria Huerta, Sands'in cuma günü dağdaki bir patikada kaybolduğunu açıkladı. Daha önce aynı bölgede yürüyüş yapan 2 kişinin de hayatını kaybettiği paylaşıldı.