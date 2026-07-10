Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı
Oyuncu Doğaç Yıldız, Başak Çoruh ile birlikteliklerini bir adım daha ileriye taşıdı. Aile ve yakın dostların katıldığı samimi bir törenle nişan yüzüklerini takan çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Elele Online
Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu Başak Çoruh'a Mısır tatili sırasında evlilik teklifinde bulunan Doğaç Yıldız, sevgilisiyle evlilik yolunda bir adım daha attı.
Yıldız ile Çoruh, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle İstanbul'da nişanlandı.
Çift, yüzük taktıkları o anlara ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
"YAŞANACAKTI, YAŞANDI"
34 yaşındaki oyuncu, nişan paylaşımına, "Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler" notunu ekleyerek mutluluğunu dile getirdi.
Doğaç Yıldız, 2006-2008 yılları arasında ekrana gelen 'İki Aile' dizisinde canlandırdığı 'Efe' karakteriyle tanınmıştı.