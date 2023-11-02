Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Avrupa turunda!
1 yılı aşkın süredir birlikte olan komedyen oyuncu Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Avrupa turuna çıktı.
Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ile 1 yıldır birliktelik yaşayan Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından Avrupa turundan kareler paylaştı.
Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Avrupa turunun ilk durağı olan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.
İkili, Avrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezerken, aşklarını doyasıya yaşadıkları fotoğraflar da paylaşıyor.
AYŞE KIRCA DA PAYLAŞTI
Ayşe Kırca, bu fotoğrafları kalp emojisiyle birlikte sosyal medya hesabından yayımlamayı da ihmal etmedi.