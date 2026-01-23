Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı mı?
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Güngör'ün 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden çıkarıldığı iddia edildi.
Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih Ünal’ı Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen test sonuçlarının ardından diziden çıkarıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, oyuncunun kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddesine rastlanması Show TV ve yapım şirketi Gold Film’i radikal bir karar almaya itti. Kanal yönetimi, yasaklı madde kullanan bir ismi ekranda tutmama ilkesi doğrultusunda Güngör ile olan iş birliğini derhal sonlandırdı.
Bu gelişmenin ardından Doğukan Güngör’ün dizide bugün çekilen sahnelerinin dahi kullanılmayacağı ve yeni bölüm tanıtımlarından oyuncuya ait görüntülerin hızla çıkarıldığı öğrenildi.
Senaryoda kilit bir noktada bulunan Fatih karakteri için vakit kaybedilmeden yeni oyuncu arayışına başlanırken, karakterin diziden nasıl bir hikaye kurgusuyla uzaklaştırılacağı veya değişeceği merak konusu oldu. Olayın ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Güngör, "Allah büyük, her şeyi görüyor" diyerek sürece dair ilk tepkisini dile getirdi.