Doğukan Güngör neden diziden ayrıldı?
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Show TV tarafından dizinin kadrosundan çıkarıldı. İzleyiciler "Doğukan Güngör neden diziden ayrıldı?" sorusuna yanıt arıyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinin son günlerde magazin gündemini sarsan en büyük olayı, başrol oyuncusu Doğukan Güngör’ün şok edici ayrılığı oldu. İzleyiciler "Doğukan Güngör neden diziden ayrıldı?" sorusuna yanıt arıyor.
Ünlülere yönelik geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması sonrası yaşanan bu gelişme, dizi tarihinde nadir görülen bir "karakter değişikliği" sürecini de beraberinde getirdi.
Ocak 2026 başında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör'ün adli tıp raporu netleşti. Saç ve kan örneklerinde yasaklı maddeye rastlanması üzerine, yayıncı kuruluş (Show TV) ve yapım şirketi radikal bir karar aldı.
4 sezondur "Fatih Ünal" karakterine hayat veren Güngör, "kamuoyu hassasiyeti" ve "şirket politikaları" gereği anında kadrodan çıkarıldı. Çekilmiş olan yeni bölüm sahneleri iptal edildi ve fragmanlardan oyuncunun görüntüleri temizlendi.