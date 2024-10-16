Doğum günü pastasını üfleyen Gökçe Bahadır'ın saçları tutuştu
Gökçe Bahadır geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. O keyifli anları videoya alınırken pastasını üfleyen Gökçe Bahadır'ın saçlarının tutuştuğu görüldü.
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2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile hayatını birleştiren Gökçe Bahadır, önceki gün eşine doğum günü sürprizi yapmak için bir mekanda dostlarıyla eğlence düzenledi.
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Ünlü çift, Emir Ersoy’un doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı. Kutlamada, birlikte pastayı üfledikleri sırada talihsiz bir olay yaşandı.
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Pastayı birlikte üfleyen çiftten Gökçe Bahadır’ın saçları mumları üflerken tutuştu.
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Bu talihsiz anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.