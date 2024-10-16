Doğum günü pastasını üfleyen Gökçe Bahadır'ın saçları tutuştu

Gökçe Bahadır geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. O keyifli anları videoya alınırken pastasını üfleyen Gökçe Bahadır'ın saçlarının tutuştuğu görüldü.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Doğum günü pastasını üfleyen Gökçe Bahadır'ın saçları tutuştu - Resim : 1

2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile hayatını birleştiren Gökçe Bahadır, önceki gün eşine doğum günü sürprizi yapmak için bir mekanda dostlarıyla eğlence düzenledi.

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Doğum günü pastasını üfleyen Gökçe Bahadır'ın saçları tutuştu - Resim : 2

Ünlü çift, Emir Ersoy’un doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı. Kutlamada, birlikte pastayı üfledikleri sırada talihsiz bir olay yaşandı.

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Doğum günü pastasını üfleyen Gökçe Bahadır'ın saçları tutuştu - Resim : 3

Pastayı birlikte üfleyen çiftten Gökçe Bahadır’ın saçları mumları üflerken tutuştu.

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Doğum günü pastasını üfleyen Gökçe Bahadır'ın saçları tutuştu - Resim : 4

Bu talihsiz anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.