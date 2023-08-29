Doğum için gün sayan Atiye'den son pozlar: Kızının adı belli oldu!
2018 yılında Erol Sebebci ile nikah masasına oturan şarkıcı Atiye 2019 yılında ilk bebeklerini kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Atiye'nin kızına vericeği isim belli oldu.
Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğin müjdesini veren Atiye, karnı burnunda pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ünlü şarkıcının hamilelik pozlarına çok sayıda beğeni yağdı.
KIZININ İSMİ BELLİ OLDU
İlk bebeklerinin adına Ferah Feyza koyan Atiye, ikinci kez kız annesi olmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı kızının adını 'Neva' koyacağını duyurdu.