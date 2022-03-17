Doğum için gün sayan Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz geldi

7 yıl önce sevilen yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile Paris'te nikah masasına oturan stilist Başak Dizer'den geçtiğimiz aylardan müjdeli haber gelmişti. Doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Başak Dizer, dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Dizer, ardından Yılmaz ve Ünver'in karnını tuttuğu bir fotoğrafı Instagram'dan yayınladı ve gönderisine, "Elleri hep üstümde 8 yıldır... Bizim kızlar..." notunu düştü. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Dizer'in paylaşımı yoğun ilgi gördü.

TEKLİF YAĞIYOR

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e şimdilerde teklif yağıyor. Son olarak Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edilmişti.

"DOĞUM ABD'DE" İDDİASI

Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in yaz başı ABD'ye gidecekleri ve bebeklerini burada kucaklarına alacakları öne sürülmüştü. Ancak Tatlıtuğ'un menajeri, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Tatlıtuğ ve Dizer'in bebeklerini Türkiye'de dünyaya getireceğini ifade etmişti.