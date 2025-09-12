Doğum için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları
Kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya hazırlanıyor. Heyecanla bebeğini bekleyen ünlü isim, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı.
Sen Anlat Karadeniz ve Yürek Çıkmazı gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim 2025’te evlenmesinin ardından anne olmaya hazırlanıyor.
Bir kız bebek bekleyen ünlü isim, hamilelik sürecinden yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Helvacıoğlu, yeşil elbisesiyle verdiği pozlara, "Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım" notunu ekledi. Oyuncunun karnı burnunda pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Günden güne büyüyen anne olma heyecanının yanı sıra, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza yaşamıştı.