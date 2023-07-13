Doğum için gün sayan Nazlı Sabancı'dan yeni hamilelik pozları

Uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve Çırağan Sarayı'nda görkemli bir tören düzenleyen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti bebek heyecanı yaşıyor.

Nazlı Sabancı'dan yeni hamilelik pozları

Şimdilerde yat tatilinde olan çiftten Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Önümüzdeki ay kızını kucağına almaya hazırlanan Sabancı, teknede objektif karşısına geçti.

Siyah uzun elbisesiyle poz veren Nazlı Sabancı'nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Zeynep Nazlı Sabancı (@nazlisabanci)'in paylaştığı bir gönderi

"3" notuyla duyurmuştu

Öte yandan Nazlı Sabancı, mart ayında Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Sabancı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.