Anasayfa Magazin Doğum için gün sayıyorlar! Oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni paylaşım
Doğum için gün sayıyorlar! Oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni paylaşım
Anne-baba olmak için gün sayan çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni fotoğraf geldi. Berkay Hardal, eşinin karnı burnunda fotoğrafını "Aile her şeydir" notuyla paylaştı.
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"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde gördüğümüz oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile evlenmişti.
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Evliliklerinde 5 yılı geride bırakan çiftten bebek müjdesi geldi.
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Dilan Telkök, hamilelik haberini geçtiğimiz mart ayından sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
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Doğum için gün sayan çiftten Berkay Hardal, eşinin karnı burnunda fotoğrafını "Aile her şeydir." notuyla paylaştı.