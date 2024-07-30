Doğum için gün sayıyorlar! Oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni paylaşım

Anne-baba olmak için gün sayan çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni fotoğraf geldi. Berkay Hardal, eşinin karnı burnunda fotoğrafını "Aile her şeydir" notuyla paylaştı.

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Doğum için gün sayıyorlar! Oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni paylaşım - Resim : 1

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde gördüğümüz oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile evlenmişti.

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Doğum için gün sayıyorlar! Oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni paylaşım - Resim : 2

Evliliklerinde 5 yılı geride bırakan çiftten bebek müjdesi geldi.

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Doğum için gün sayıyorlar! Oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni paylaşım - Resim : 3

Dilan Telkök, hamilelik haberini geçtiğimiz mart ayından sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

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Doğum için gün sayıyorlar! Oyuncu çift Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ten yeni paylaşım - Resim : 4

Doğum için gün sayan çiftten Berkay Hardal, eşinin karnı burnunda fotoğrafını "Aile her şeydir." notuyla paylaştı.