Doğuma gün sayan Aslı Enver'den karnı burnunda poz

Başrollerini Mehmet Günsur ve Aslı Enver'in paylaştığı 'Arayış' dizisinin galası önceki gün gerçekleşti. Galaya pembe elbisesiyle katılan Aslı Enver, Instagram hesabından doğuma az bir süre kalan pozlarını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Asli Enver (@aslienver)'in paylaştığı bir gönderi

ASLI ENVER'İN GALA POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

39 yaşındaki ünlü ismin gala pozlarına adeta beğeni yağdı. Instagram’da 6,5 milyon takipçisi bulunan Enver’in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Demet Akalın, Lara Paşalı ve Eda Ece de yer aldı.