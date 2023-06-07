Doğuma gün sayan Aslı Enver'den karnı burnunda poz
Kasım ayında Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünya evine giren oyuncu Aslı Enver, Disney Plus'ta ekrana gelecek 'Arayış' dizisinin galasında görüntülendi.
Başrollerini Mehmet Günsur ve Aslı Enver'in paylaştığı 'Arayış' dizisinin galası önceki gün gerçekleşti. Galaya pembe elbisesiyle katılan Aslı Enver, Instagram hesabından doğuma az bir süre kalan pozlarını paylaştı.
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ASLI ENVER'İN GALA POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
39 yaşındaki ünlü ismin gala pozlarına adeta beğeni yağdı. Instagram’da 6,5 milyon takipçisi bulunan Enver’in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Demet Akalın, Lara Paşalı ve Eda Ece de yer aldı.