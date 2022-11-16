Doğuma sayılı günler kala Burcu Kara'dan yeni pozlar: "İkiye bölünmek nasıl olacak çok merak ediyorum"

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.

"İKİYE BÖLÜNMEK NASIL OLACAK MERAK EDİYORUM"

Ünlü oyuncu Kara, paylaşımında "Tek çocuk hiç çocuk diyorlar doğru mu? Hamilelikte bile farkını ve zorluğunu yaşıyorum yanında sana muhtaç bir çocuk olduğu için. O ilk hamilelikteki özgürlük, konfor yok tabii. Ama hayat nasıl olacak, ikiye bölünmek nasıl olacak çok merak ediyorum. Uyumam lazım biliyorum ama çok sağlıklı da uyuyamıyorum bu ara. Son günlere geldim artık, tavsiyeleriniz neler? " ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burcu Kara (@burcuukara)'in paylaştığı bir gönderi

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