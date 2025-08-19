Doğuma sayılı günler kala Zeynep Mayruk'tan yeni hamilelik pozları

"Söz", "Güneşin Kızları" ve son olarak "Teşkilat" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu Tolga Sarıtaş, özel hayatında da heyecanlı bir döneme girdi. 2024 yılının Haziran ayında evlendiği eşi Zeynep Mayruk ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlar.

Bebeklerinin Adı 'Ali'

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşımla, doğacak oğullarına "Ali" adını vereceklerini duyuran Tolga Sarıtaş, bu ismi kariyerinde çıkış yaptığı "Güneşin Kızları" dizisindeki karaktere bir gönderme olarak seçtiğini belirtmişti. Bu anlamlı karar, hayranları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

Doğum Hazırlıkları Çeşme'de Devam Ediyor

Şimdilerde sekiz aylık hamile olan Zeynep Mayruk ile doğum hazırlıklarını Çeşme'de sürdüren ünlü oyuncu, eşinin karnı burnunda yeni pozunu sosyal medyadan paylaştı. Bu samimi kare, çiftin bebek heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tolga Sarıtaş, daha önce katıldığı bir programda eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Sunucunun sorusu üzerine Zeynep Mayruk'un kendisine "Ne güzel gülüyorsun" dediği anlarda eridiğini itiraf etmişti. Bu sözleri, ikilinin birbirlerine olan derin bağını ve samimi ilişkisini gözler önüne seriyor.