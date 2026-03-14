Doja Cat'ten samimi itiraf: Sonunda yüzleşmek zorunda kaldım

CHAPPELL ROAN’A DESTEK VE KENDİ TEŞHİSİ



Doja Cat, geçtiğimiz günlerde kendisini rahat bırakmalarını istediği basın mensuplarını kayda alırken görüntülenen ve bu tutumu nedeniyle eleştirilen Chappell Roan’ı savunurken kendi tanısından bahsetti. Sanatçı, çocukluğundan beri duygularını bastırdığını şu sözlerle ifade etti:



"Çok küçük yaşlardan itibaren bir şeyleri seviyormuş gibi yapmayı, mutluymuş gibi görünmeyi, sevdiğim şeyleri sevmiyormuş gibi davranmayı ve her şey yolundaymış gibi imaj çizmeyi öğrendim. Bir şekilde hallederim diyordum ama bu durumla sonunda yüzleşmek zorunda kaldım, bence herkes için de öyle olur. Şu an borderline kişilik bozukluğu ile mücadele ediyorum."