Doja Cat'ten samimi itiraf: Sonunda yüzleşmek zorunda kaldım
Grammy ödüllü sanatçı Doja Cat, kendisine borderline kişilik bozukluğu teşhisi konulduğunu açıklayarak ruh sağlığı yolculuğunu takipçileriyle paylaştı. İşte detaylar...
Müzik dünyasında çok yönlülüğü ve iddialı sahne performanslarıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı Doja Cat, kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. 2025 yılının sonlarında yayımladığı beşinci stüdyo albümü Vie ve ardından duyurduğu "Tour Ma Vie World Tour" ile dünya turnesine hazırlanan 30 yaşındaki müzisyen, bu yoğun döneminde kişisel hayatına dair önemli bir paylaşımda bulundu. 13 Mart Cuma günü TikTok üzerinden takipçilerine seslenen sanatçı, kendisine Borderline Kişilik Bozukluğu (BPD) teşhisi konulduğunu açıkladı.
CHAPPELL ROAN’A DESTEK VE KENDİ TEŞHİSİ
Doja Cat, geçtiğimiz günlerde kendisini rahat bırakmalarını istediği basın mensuplarını kayda alırken görüntülenen ve bu tutumu nedeniyle eleştirilen Chappell Roan’ı savunurken kendi tanısından bahsetti. Sanatçı, çocukluğundan beri duygularını bastırdığını şu sözlerle ifade etti:
"Çok küçük yaşlardan itibaren bir şeyleri seviyormuş gibi yapmayı, mutluymuş gibi görünmeyi, sevdiğim şeyleri sevmiyormuş gibi davranmayı ve her şey yolundaymış gibi imaj çizmeyi öğrendim. Bir şekilde hallederim diyordum ama bu durumla sonunda yüzleşmek zorunda kaldım, bence herkes için de öyle olur. Şu an borderline kişilik bozukluğu ile mücadele ediyorum."
UZUN SÜREN MÜCADELE
Kişilerin kendileri ve başkaları hakkındaki hislerini etkileyen, günlük hayatta işlevselliği zorlaştıran bir durum olarak tanımlanan borderline kişilik bozukluğu ile "muhtemelen her zaman" mücadele ettiğini belirten Doja Cat, bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu ifade etti.
TERAPİ VE İYİLEŞME SÜRECİ
Sanatçı, uzun süredir devam ettiği terapi sürecinin kendisine olan katkısını şu şekilde özetledi:
"Yıllardır terapideyim, hem çok rahatladım hem de kendimle gurur duyuyorum. Bu kadar mesafe katettim ama yine de hatalar yapıyorum."
Ekim 2025'te katıldığı Angie Martinez IRL programında da bu konuya değinen müzisyen, duygusal sağlığını korumak ve "konuşması gereken her şeyi konuşmak" adına profesyonel destek almayı sürdürdüğünü belirtmişti.