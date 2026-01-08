Doktor Başka Hayatta dizisinden ilk tanıtım ve yeni kareler yayınlandı
NOW ekranlarının yeni dizisi “Doktor Başka Bir Hayatta” dizisinin ilk tanıtımı ve yeni kareler izleyiciyle buluştu. Özellikle İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun ekran uyumu ile sergiledikleri performans, sosyal medyada şimdiden büyük merak uyandırdı.
Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapımda Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar ve Yasemin Yazıcı gibi başarılı isimler de yer alıyor.
Gerçek bir olaydan esinlenen dizi, geçmişiyle yüzleştiğinde hayalindeki kişi olamadığını anlayan bir doktorun etkileyici hikâyesini merkeze alıyor.