'Doktorlar'daki 'Ela' gerçek oldu! Yasemin Ergene'den yeni aşk iddiası

İş insanı İzzet Özilhan'dan 3 Eylül'de boşanan oyuncu Yasemin Ergene'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Yasemin Ergene rol aldığı 'Doktorlar' dizisinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakalamıştı. Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlenmiş ve iki kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Ancak ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı.

Yasemin Ergene ile ilgili bugün Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt yeni bir aşk iddiası ortaya attı. Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı öne sürüldü. 

Ergene, 2006'da yayın hayatına başlayan ve 2011'de final yapan 'Doktorlar' dizisinde 'Doktor Ela' karakterini canlandırmıştı.