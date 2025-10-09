'Doktorlar'daki 'Ela' gerçek oldu! Yasemin Ergene'den yeni aşk iddiası

1 / 4
Yasemin Ergene rol aldığı 'Doktorlar' dizisinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakalamıştı. Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlenmiş ve iki kız çocuğu dünyaya getirmişti.
Ancak ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı.
Yasemin Ergene ile ilgili bugün Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt yeni bir aşk iddiası ortaya attı. Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı öne sürüldü.
Ergene, 2006'da yayın hayatına başlayan ve 2011'de final yapan 'Doktorlar' dizisinde 'Doktor Ela' karakterini canlandırmıştı.