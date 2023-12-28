Dördüncü bebeğini kucağına almaya hazırlanan Miranda Kerr'den yeni pozlar

Snapchat'ın CEO'su Evan Spiegel ile evli olan emekli top model Miranda Kerr, üç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu. Kendisinin dördüncü, eşinin üçüncü çocuğuna hamile olan Avustralyalı model, erkek bebek beklediğini açıklamıştı. Bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Miranda Kerr'den karnı burnunda bir fotoğraf daha geldi.

KARNI BURNUNDA YENİ POZ

Kırmızı bir elbise giyen ünlü isim, yılbaşı ağacının yanında poz verdi. Hediye paketi ve kalp emojileriyle birlikte paylaşım yapan Miranda Kerr'in karnının iyice büyüdüğü görüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miranda Kerr (@mirandakerr)'in paylaştığı bir gönderi

"DÖRDÜNCÜ BEBEĞİ DUYURMAKTAN ÇOK HEYECANLIYIM"

Dünyaca ünlü 40 yaşındaki Avustralyalı eski model, Snapchat'ten paylaştığı mutlu haber için giderek belirginleşen karnını gözler önüne seren bir kıyafet tercih etmişti.

Bol kesim kot pantolonunun üstüne göbek kısmını açıkta bırakan askılı beyaz bir bluz giyen Kerr, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu belirterek, "Dördüncü bebeği duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım" mesajını yazmıştı.

"KOCAM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR" DEMİŞTİ

Miranda Kerr, daha fazla çocuk sahibi olmaya açık olduğunu paylaşmıştı. Kerr, kendisinin ve eşi Evan Spiegel'in ailelerine yeni bir üye getirip getirmeyecekleri sorulduğunda, "Kocam beni bunun için ikna etmeye çalışıyor" cevabını vermişti.