Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Miranda Kerr'den yeni poz

Mayıs 2017'de Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel ile dünyaevine giren Miranda Kerr, geçtiğimiz ay dördüncü kez anne olacağını duyurmuştu. Snapchat'te, büyüyen göbeğini gözler önüne seren fotoğraflarını paylaşan Kerr, "Dördüncü bebeğimi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım" demişti.

“En sevdiğim seyahat partnerimle hafta sonu maceraları”

Kerr geçtiğimiz gün girişimci eşi Evan Spiegel ile çıktıkları romantik yürüyüşün fotoğraflarını paylaştı. Ve artık iyice beliren karnını da takipçilerine gösterdi. Miranda Kerr, eşiyle birlikte bir vadinin önünde poz verdikleri tatlı bir selfie’yi de paylaştı ve altına “En sevdiğim seyahat partnerimle hafta sonu maceraları” yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miranda (@mirandakerr)'in paylaştığı bir gönderi

"Canım portakal çekiyor"

Miranda Kerr, geçtiğimiz ay hamileliğiyle ilgili bazı tuhaf isteklerini itiraf etmişti. Bir kez daha erkek çocuk sahibi olacak olan ünlü model sürekli olarak çeşit çeşit narenciye, greyfurt ve limonlu tatlı su aş erdiğini söylemişti. Kerr, daha önceki hamileliklerinin farklı geçtiğini anlattı. Güzel yıldız aş ermelerini "Oğlanlardan birinde canım elma çekiyordu, diğerinde yoğurtlu dondrma - ve şimdi canım portakal çekiyor. Diğerinde ise "lütfen bana bir hamburger ver!" diyordum" diyerek anlattı.