Dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor... Wilma Elles yeni hamilelik pozlarını paylaştı

Geçtiğimiz sene Ekim ayında kızını kucağına alarak Tiara'ya kavuşan Elles, sosyal medyayı aktif kullanarak hamilelik haberini de takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Evet doğrudur.. Tekrar hamileyim ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz.. Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu.. Ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik" sözlerine yer vermişti.