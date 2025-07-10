Dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor... Wilma Elles yeni hamilelik pozlarını paylaştı
Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ve çocukları Milat, Melodi ile Tiara ile birlikte objektif karşısına geçti.
Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının "Mücella" olduğunu duyuran ünlü oyuncu Wilma Elles, aile hayatındaki mutluluğu ve büyüyen ailesiyle gündemde.
2014'te nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş'ten 2019'da boşanmış ve ikizleri Milat ile Melodi'nin velayetini almıştı. Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile ikinci kez dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz sene Ekim ayında kızını kucağına alarak Tiara'ya kavuşan Elles, sosyal medyayı aktif kullanarak hamilelik haberini de takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Evet doğrudur.. Tekrar hamileyim ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz.. Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu.. Ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik" sözlerine yer vermişti.
Şimdilerde heyecanı günden güne büyüyen Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ve çocukları Milat, Melodi ile Tiara ile birlikte objektif karşısına geçti.