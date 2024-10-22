Dördüncü kez evlenmişti! Burak Sergen ve eşinden Kapadokya'da romantik pozlar
Ünlü oyuncu Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen, Kapadokya'nın doğal güzellikleri ve mistik atmosferi altında romantik anlar yaşadı. Çift, bu özel anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
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2021 yılında nikâh masasına oturduğu Nihan Ünsal'dan boşanan Burak Sergen , tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban'la evlenmişti.
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Burak Sergen, şimdilerde başrolünde yer aldığı 'Siyah Kalp dizisinin çekildiği Kapadokya'da eşi Gizem Sergen ile romantik anlar yaşadı.
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Eşiyle Kapadokya'yı gezen Burak Sergen, romantik anları çektirdiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
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Uzun süredir birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren çift, bu özel anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.