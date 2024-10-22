Dördüncü kez evlenmişti! Burak Sergen ve eşinden Kapadokya'da romantik pozlar

Ünlü oyuncu Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen, Kapadokya'nın doğal güzellikleri ve mistik atmosferi altında romantik anlar yaşadı. Çift, bu özel anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Dördüncü kez evlenmişti! Burak Sergen ve eşinden Kapadokya'da romantik pozlar - Resim : 1

2021 yılında nikâh masasına oturduğu Nihan Ünsal'dan  boşanan Burak Sergen , tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban'la evlenmişti. 

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Dördüncü kez evlenmişti! Burak Sergen ve eşinden Kapadokya'da romantik pozlar - Resim : 2

Burak Sergen, şimdilerde başrolünde yer aldığı 'Siyah Kalp dizisinin çekildiği Kapadokya'da eşi Gizem Sergen ile romantik anlar yaşadı.

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Dördüncü kez evlenmişti! Burak Sergen ve eşinden Kapadokya'da romantik pozlar - Resim : 3

Eşiyle Kapadokya'yı gezen Burak Sergen, romantik anları çektirdiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

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Dördüncü kez evlenmişti! Burak Sergen ve eşinden Kapadokya'da romantik pozlar - Resim : 4

Uzun süredir birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren çift, bu özel anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.