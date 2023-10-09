Dördüncü kez kansere yakalanan Bahar Öztan son durumunu açıkladı

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan geçen mart ayında daha önce üç kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.

"Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var"

Kolon kanseri tedavisi süren Öztan, sağlık durumunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Öztan, “Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım size. Dün İstanbul’a geldim. Kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

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"Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum"

Bahar Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.