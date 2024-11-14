Dostlarını evinde ağırlayan Serenay Sarıkaya'ya: Koltuk da koltukmuş ha...
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda lüks evinin kapılarını bir dergiye açmıştı. Leopar koltuğun dikkat çektiği evde ünlü oyuncu bu kez dostlarını ağırladı.
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Hem dijital hem de televizyon dizilerindeki başarılı oyunculuğu ile son zamanların en beğenilen oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, Adana Altın Koza Film Festivali’nde jüri üyeliği yapan ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi.
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Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu davette; ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ da yer aldı.
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Yazar ve senarist Nermin Yıldırım geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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'KOLTUK DA KOLTUKMUŞ HA'
Yazar Yıldırım, sosyal medyada çok konuşulan leopar desenli koltukla ilgili “Koltuk da koltukmuş ha. Bana mısın demedi.” notunu düştü.