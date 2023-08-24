Dua Lipa doğum günü partisi düzenledi! Yönetmen aşkıyla poz verdi

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Anwar Hadid ile yollarını ayırdıktan sonra Fransız yönetmen Romain Gavras ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Partiden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü isim, sevgilisiyle yeni bir paylaşım yaptı.

"DOĞUM GÜNÜ YEMEĞİ"

Dua Lipa, geçtiğimiz gün 28 yaşına bastı. Yakın arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, doğum günü partisine ait kareleri "Doğum günü yemeği" notuyla yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör DUA LIPA (@dualipa)'in paylaştığı bir gönderi

Lipa (28) ve Gavras'ın (42) birlikteliği geçtiğimiz mart ayında BAFTA Ödülleri sonrası katıldıkları partide yakınlaşmalarıyla ortaya çıkmıştı.