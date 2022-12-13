Dua Lipa, Jack Harlow ile birlikte mi?

Page Six'e göre Variety Hitmakers Brunch'taki buluşmalarından bu yana iki ünlü isim iletişim halinde. Bu temasın Jack'in Mayıs ayında son albümü Come Home The Kids Miss You'da 'Dua Lipa' adlı bir şarkıya yer vermesiyle başladığı sanılıyor.

Magazin basınına göre, Jack, Dua Lipa şarkısına onay almak için Dua Lipa'yı aradı ve sonunda ikna etti.

Page Six'e göre ikili, geçen ay Los Angeles'ta Variety Hitmakers brunch'ında buluştu ve o zamandan beri yakın temas halinde.

Dua Lipa, Jack Harlow ile beraber

İki ünlü isim ya da menajerleri konuyla ilgili açıklama yapmadı. Birkaç paparazzi fotoğrafı ve söylentiler dışında resmi bir açıklama olmasa da ikiliyle ilgili yeni haberler mümkün...