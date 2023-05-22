Dua Lipa sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda

Hem şarkıları hem de özel hayatı ile gündemden düşmeyen Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa şimdilerde 41 yaşındaki Fransız yönetmen Romain Gavras ile aşk yaşıyor.

2023 CANNES FİLM FESTİVALİNE BİRLİKTE KATILDILAR

Dünyaca ünlü şarkıcı ile Fransız yönetmen Davras, 2023 Cannes Film Festivali kapsamında 'Omar La Fraise' adlı filmin prömiyerine katıldı. Çiftin neşeli halleri dikkat çekti.

POZLARINI PAYLAŞTI

İlk kez bu yılın başında partide birlikte görüntülenen ve ardından Saint Laurent defilesini birlikte izleyen çift, kırmızı halıya çıkarak aşklarını ilan etmiş oldu. Ünlü şarkıcı pozlarını aynı zamanda sosyal medya hesabından da "Canımla Cannes'ta dün gece notuyla paylaştı.