Dua Lipa sosyal medyada numarasını paylaştı: Bana mesaj at!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, X (Twitter) hesabından numarasını paylaşıp; "Bana mesaj at" notunu düştü.

Dua Lipa sosyal medyada numarasını paylaştı: Bana mesaj at!

28 yaşındaki Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, Twitter (X) hesabından takipçilerinin kendisine mesaj atmasını isteyerek telefon numarasını verdi.

HACKLENDİ Mİ?

Herkesin aklına ilk olarak 8 aylık sevgilisi Romain Garvas'tan ayrılması geldi ancak ünlü şarkıcının hesabının hacklenmiş olabileceği de düşünüldü.

Dua Lipa sosyal medyada numarasını paylaştı: Bana mesaj at! - Resim : 1

BİNLERCE KİŞİ ARADI

Paylaşılan numara kısa sürede binlerce kişinin mesaj ve arama yağmuruna tutuldu. Lipa'yı arayan hayranları o anları da hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Öte yandan paylaşılan numaranın Dua Lipa'nın kişisel hatta olmadığı ekibi tarafından yönetilen mesaj topluluğu olduğu ileri sürüldü.