Dua Lipa sosyal medyada numarasını paylaştı: Bana mesaj at!

28 yaşındaki Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, Twitter (X) hesabından takipçilerinin kendisine mesaj atmasını isteyerek telefon numarasını verdi.

HACKLENDİ Mİ?

Herkesin aklına ilk olarak 8 aylık sevgilisi Romain Garvas'tan ayrılması geldi ancak ünlü şarkıcının hesabının hacklenmiş olabileceği de düşünüldü.

BİNLERCE KİŞİ ARADI

Paylaşılan numara kısa sürede binlerce kişinin mesaj ve arama yağmuruna tutuldu. Lipa'yı arayan hayranları o anları da hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Öte yandan paylaşılan numaranın Dua Lipa'nın kişisel hatta olmadığı ekibi tarafından yönetilen mesaj topluluğu olduğu ileri sürüldü.