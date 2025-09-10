Dua Lipa, tanıtımı dün yapılan telefonla poz verdi

Apple, 9 Eylül’de düzenlediği “Awe Dropping” etkinliğinde iPhone 17 serisini tanıtarak teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak Dua Lipa'nın paylaşımı, adeta lansmanın devamı niteliğinde oldu.

İLK GÖRÜNTÜLERİN ÖRNEKLERİ OLDU

İddialara göre Dua Lipa, “Radical Optimism” turnesi kapsamında iPhone 17 Pro’yu özel olarak test ediyor. Şarkıcının sahne arkasından yaptığı paylaşımlar, iPhone 17 Pro’nun kamerasıyla çekilen ilk görüntülerin örnekleri oldu.

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı model sunulurken, cihazların 19 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor.

Tasarım ve Dayanıklılık: iPhone 17 Air, yalnızca 5,6 milimetrelik inceliğiyle Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu oldu. Titanyum gövdesi, hem hafifliği hem de dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Pro modelleri ise yeni yatay kamera dizaynı ve güçlendirilmiş gövdeleriyle öne çıkıyor.