Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner'ın romantik plaj randevusu

DUA LIPA’DAN UZAK MESAFE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE YORUM



Lipa, kendi yaşam tarzı platformu Service 95 üzerinden takipçilerine kişisel gelişim ve ilişkiler konusunda da deneyimlerini aktarıyor. Özellikle dünya turneleri ve Londra’daki yerleşik hayatı arasında kurmaya çalıştığı dengeye değinen Lipa, uzak mesafe ilişkileri hakkında şunları paylaştı:



“Bu, yıllar içinde, özellikle turne dönemlerinde oldukça iyi öğrenmek zorunda kaldığım bir şey! Şunu söyleyerek başlayayım: Zamanla kolaylaşıyor ama zorluğu asla bitmiyor. Ailenizden uzak olmak güç. Sadece büyük olayları kaçırmıyorsunuz; birbirinizle olan uyumunuzu kaybetmiş hissetmenize neden olan o küçük anların birikimidir asıl mesele.”



Fotoğraf: Instagram/ @dualipa

