Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner'ın romantik plaj randevusu
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, son dönemde hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de ikili ilişkiler üzerine yaptığı samimi açıklamalarla gündemde. Nişanlısı Callum Turner ile çıktığı tatilden kesitler paylaşan Lipa, sade ama dikkat çekici stil detaylarıyla öne çıkıyor.
Callum Turner ile çıktığı deniz tatilinden kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf serisi paylaşan Dua Lipa, bu karelere “güneşi öp” notunu düştü. Plaj stilinde lüks markaları vintage parçalarla harmanlamayı tercih eden Lipa; puantiyeli, altın rengi bir bikini üstünü, 1998 yılına ait vintage bir Helmut Lang kemer ve denim şortla tamamladı.
Fotoğraf: Instagram/ @dualipa
90'LARIN ASİ RUHUNU YANSITAN 'HAVALI ÇİFT'
İlişkileri ilk kez Ocak 2024’te, Callum Turner’ın başrolünde yer aldığı "Masters of the Air" dizisinin galasındaki yakınlaşmalarıyla tescillenen çift, yaklaşık bir yıllık birlikteliğin ardından 2025 yılının Noel döneminde nişanlanmıştı.
Çiftin Şubat 2026’da Turner’ın 36. yaş günü için bir yatta gerçekleştirdikleri kutlama da benzer bir ilgiyle karşılanmıştı. İkili, bu paylaşımda adeta 90'ların asi ruhunu taşıyan havalı bir çift imajı çiziyordu.
TATİL, SPOR VE MÜZİK
Dua Lipa’nın son günleri sadece tatil ve sporla sınırlı değil; stüdyo zemininde gitar çalarken görüldüğü müzik çalışmaları ve kendi adını taşıyan cilt bakım markasının tanıtım faaliyetleri de eş zamanlı olarak devam ediyor.
Fotoğraf: Instagram/ @dualipa
DUA LIPA’DAN UZAK MESAFE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE YORUM
Lipa, kendi yaşam tarzı platformu Service 95 üzerinden takipçilerine kişisel gelişim ve ilişkiler konusunda da deneyimlerini aktarıyor. Özellikle dünya turneleri ve Londra’daki yerleşik hayatı arasında kurmaya çalıştığı dengeye değinen Lipa, uzak mesafe ilişkileri hakkında şunları paylaştı:
“Bu, yıllar içinde, özellikle turne dönemlerinde oldukça iyi öğrenmek zorunda kaldığım bir şey! Şunu söyleyerek başlayayım: Zamanla kolaylaşıyor ama zorluğu asla bitmiyor. Ailenizden uzak olmak güç. Sadece büyük olayları kaçırmıyorsunuz; birbirinizle olan uyumunuzu kaybetmiş hissetmenize neden olan o küçük anların birikimidir asıl mesele.”
Fotoğraf: Instagram/ @dualipa