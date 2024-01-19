Dua Lipa yeni bir aşka yelken açtı! Oyuncu Callum Turner ile görüntülendi

Fransız yönetmen Romain Gavras ile bir süredir birlikte olan Dua Lipa iş yoğunluğu sebebiyle ayrılık kararı almıştı. Fakat hızla yeni bir aşka yelken açtı. İngiliz oyuncu Callum Turner ile balkonda dudak dudağa yakalandı.

27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki sevgilisi Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayınca 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıda birlikte yer almıştı. Yaş farkı yüzünden sık sık gündeme gelen aşıklar ayrıldı.

Arnavut asıllı şarkıcı, İngiliz oyuncu Callum Turner ile birlikte olduğunu Hollywood'da halka açık bir sevgi gösterisi sırasında doğruladı.