Dua Lipa'nın erken doğum günü kutlaması: 30 için sabırsızlanıyorum

Dua Lipa, 22 Ağustos'ta 30 yaşına girecek. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, doğum günü kutlamalarına erken başladı.

Lipa, doğum gününü nişanlısı oyuncu Callum Turner, annesi Anesa Lipa ve kız kardeşi Rina Lipa ile arkadaşlarının katılımıyla kutladı.

BEYAZ KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Tatil bölgesinde kutlama yapan ünlü şarkıcı, derin dekolteli beyaz kıyafetiyle dikkat çekti.

Dua Lipa, erken doğum günü coşkusunu yansıtan fotoğraflarını ve 35 yaşındaki nişanlısıyla verdiği samimi pozları sosyal medyada paylaştı.

"ERKEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI"

Dua Lipa; paylaşımına; "En sevdiğim adada, Simon'ın benim için yaptığı muhteşem elbiseyi giyerek, en sevdiğim insanlarla erken doğum günü kutlamaları... 30 yaş için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı. Lipa, bulunduğu adanın adını vermese de şarkıcının bir süredir İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yapıyor.