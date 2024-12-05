Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar'dan plaj pozları
Aslışah Alkoçlar, Dubai'de plajda verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Spor tutkunu olan ünlü ismin karın kasları dikkat çekti.
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İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, 2 çocuğu ve eşiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor. Alkoçlar'ın kusursuz fiziği ve güzelliği dikkatleri üzerine çekiyor.
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Alkoçlar, Dubai'deki plajda verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Spor tutkunu olan Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın karın kasları dikkat çekti.
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Ünlü isim, paylaştığı fotoğraflarına şu notu düştü: "Bu şans değil. Her gün bir amaç ve kararlılıkla uyanmakla ilgili. Motive olmadığım günler de oluyor ama ne olursa olsun spor salonuna gidiyorum.