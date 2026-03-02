Dubai'de yaşayan Neslişah Alkoçlar'dan açıklama: "Korktuk ama şu anda her şey yolunda"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına karşılık İran, bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’i hedef alan geniş çaplı bir füze saldırısı başlattı. Dubai Havalimanı Vuruldu: 1 Mart 2026 tarihinde İran’dan fırlatılan füzelerin Dubai Uluslararası Havalimanı yakınına düşmesi sonucu havalimanında hasar meydana geldi ve uluslararası uçuşlar durduruldu.

Geçtiğimiz yıl (Kasım 2025) çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için Dubai’ye yerleşen çift, patlama seslerini yakından hisseden aileler arasında yer aldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Patlamaların evlerine çok yakın olmadığını belirten Alkoçlar, "Sesleri duyduk ve korktuk ama şu an her şey yolunda. Ailemiz ve kardeşim Aslışah güvende" diyerek sevenlerine iyi oldukları mesajını verdi.

Engin Altan Düzyatan, daha önce yaptığı açıklamada Dubai tercihinin tamamen çocukların dil eğitimi ve uluslararası bir çevre edinmesiyle ilgili olduğunu, kendisinin ise işleri için İstanbul-Dubai arasında mekik dokumaya devam edeceğini belirtmişti.

Saldırı anında Dubai’de bulunan İvana Sert ve Pınar Kerimoğlu gibi isimler de sosyal medya üzerinden yaşadıkları korkuyu paylaşarak bölgedeki durumun ciddiyetini dile getirdiler.