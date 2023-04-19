Dünyaca ünlü K-Pop grubu BlackPink, Coachella'da tarihe geçti!

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan ve ABD'nin en büyük festivali olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali tüm coşkuyla devam ediyor. Birçok ülkeden insanların katıldığı festivalde K-Pop rüzgarı esti. 14-16 Nisan ve 21-23 Nisan hafta sonlarında gerçekleşen festivale BlackPink grubu damga vurdu.

COACHELLA'DA SAHNE ALAN İLK K-POP GRUBU

Lisa, Jisoo, Jennie ve Rose'den oluşan grup, Coachella'da sahne alan ilk K-Pop grubu unvanının sahibi oldu. Grup aralarında "Pink Venom", "Whistle" ve " Shut Down" şarkılarının olduğu 18 adet şarkı seslendirdi.

ROSE: BURADA OLMAK RÜYA GİBİ

2019 yılında ilk kez festivalde sahne alan ve en sevilen parçalarını gösterişli bir sahne şovuyla seslendiren gruptan Rose, "Yaklaşık dört yıl önce buraya Coachella festivaline davet edilmiştik ve o anlar kalplerimizde yer etti. Burada olmak rüya gibi. Dördümüzün de burada olmasının sebebi sizsiniz" ifadelerini kullandı.

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİLER

ABD'de yapılan festivalde sahne alan Koreli grup, Guinness Dünya Rekorları'nın açıklamasına göre Spotify'da en çok dinlenen grup.