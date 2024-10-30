Dünyaca ünlü model Gisele Bünchen üçüncü kez hamile

Hamilelik haberinin ardından bir kaynak People'a, "Gisele Miami'de çok mutlu. Oradaki hayatından keyif alıyor" dedi ve yıldızın Valente'nin hayatında olmasından dolayı "çok şanslı" hissettiğini ekledi.

Modelin, Tom Brady ile evliliğinden Benjamin (14) ve Vivian (11) adında iki çocuğu bulunuyor.

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