Dünyaca ünlü model Gisele Bünchen üçüncü kez hamile
Amerikan futbolcusu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sonlandıran dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in, jiu-jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'den hamile olduğu ortaya çıktı.
Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı.
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O dönemden beri jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Gisele Bündchen, ihanet iddialarını her seferinde yalanlanmıştı.
Fotoğraf: Getty
44 yaşındaki Brezilyalı model hamile olduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz yıl haziran ayından beri Joaquim Valente ile aşk yaşayan model, üçüncü kez anne olacak.
Fotoğraf: Getty
Hamilelik haberinin ardından bir kaynak People'a, "Gisele Miami'de çok mutlu. Oradaki hayatından keyif alıyor" dedi ve yıldızın Valente'nin hayatında olmasından dolayı "çok şanslı" hissettiğini ekledi.
Modelin, Tom Brady ile evliliğinden Benjamin (14) ve Vivian (11) adında iki çocuğu bulunuyor.
Fotoğraf: Getty