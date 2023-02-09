Dünyaca ünlü modeller Bella Hadid ve Gigi Hadid'ten Türkiye'ye destek mesajı

Dünyaca ünlü pek çok sanatçı, Türkiye'yi yasa boğan felakette depremzedeleri yalnız bırakmadı. Gigi Hadid ve Bella Hadid de faciaya kayıtsız kalamadı. Sosyal medyadan şunları yazdılar:

"Yollar arıyorum"

''Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum''

Instagram hesabından paylaşım yapan Gigi Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.