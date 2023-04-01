Dünyaca ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow kaza davasını kazandı

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında gerçekleşen bir kayak kazası nedeniyle davalık olmuştu. Hakkında 300 bin dolarlık dava açılan Paltrow suçsuz bulunurken açtığı 1 dolarlık karşı davayı da kazandı.

Emekli göz doktoru Terry Sanderson, Paltrow'un kayak merkezinde kendisine arkadan çarparak yaraladığını belirterek ünlü oyuncuya dava açmıştı. DailyMail'de yer alan habere göre, 76 yaşındaki emekli göz doktoru Terry Sanderson, Paltrow ile yaşadığı kaza sonucunda "kendisinde kalıcı beyin hasarı kaldığını" belirterek oyuncuya dava açtı. Sanderson, davada 300 bin dolar tazminat talep ediyordu.

50 yaşındaki oyuncu ise iddiaları reddederek Sanderson'ın kendisine çarptığını söylemiş, açtığı karşı davada 1 dolar tazminat istemişti. Tartışmalı davada jüri, Paltrow'u suçsuz bulduğunu açıkladı. Davayı kaybeden Sanderson, 1 dolar tazminat ödemesinin yanı sıra suçsuz bulunan Paltrow'un da mahkeme giderlerini ödemek zorunda kaldı. Paltrow'un kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunu terk ederken Sanderson’a hafifçe eğilerek, “iyi olmanızı diliyorum ” demesi dikkat çekti.