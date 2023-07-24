Dünyaca ünlü yıldız Lana Del Rey, waffle dükkanında çalışırken görüntülendi

“Summertime Sadness” ve "Born To Die" gibi şarkılarla tanınandünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir mekanda garson olarak çalışırken görüntülendi.

Waffle House adlı restoranda üniforması ve yaka kartıyla çalışan 38 yaşındaki şarkıcıyı gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

Şarkıcının garsonluk yaptığı anları paylaşan hayranları, Del Rey'in müşterilerle ilgilendiğini belirtti.

Ünlü şarkıcının neden Alabama'da bir waffle restoranında çalıştığı bilinmiyor. Forumlarda, bazı hayranları onun bir müzik videosu çekebileceğini öne sürerken, diğerleri bunun yakında çıkacak şarkıları için bir tanıtım olabileceğini düşünüyor.