Dünyanın en güzel 10 aktrisi belli oldu: Listede Türk ünlü oyuncu da var

Global popülarite, ekrandaki etki ve eşsiz güzellik kriterleri göz önüne alınarak hazırlanan “Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi – 2025/2026” listesi açıklandı. 2024 sıralamasını aynen koruyan ve 2026 yılının ilk yarısına kadar geçerli olacak bu prestijli liste; Avustralya’dan Hindistan’a, Pakistan’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir coğrafyanın sinema yıldızlarına ev sahipliği yapıyor. İşte dünyanın en çarpıcı ve etkili isimlerinden oluşan o unutulmaz sıralama…