Dünyanın en güzel 10 aktrisi belli oldu: Listede Türk ünlü oyuncu da var

Önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar geçerli olacak “Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi” sıralaması resmen yayınlandı. Listenin zirvesinde tartışmasız bir şekilde Margot Robbie yer alırken, Türkiye’den de uluslararası arenada dikkat çeken sürpriz bir isim bu prestijli sıralamaya girmeyi başardı...

Global popülarite, ekrandaki etki ve eşsiz güzellik kriterleri göz önüne alınarak hazırlanan “Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi – 2025/2026” listesi açıklandı. 2024 sıralamasını aynen koruyan ve 2026 yılının ilk yarısına kadar geçerli olacak bu prestijli liste; Avustralya’dan Hindistan’a, Pakistan’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir coğrafyanın sinema yıldızlarına ev sahipliği yapıyor. İşte dünyanın en çarpıcı ve etkili isimlerinden oluşan o unutulmaz sıralama…

1. Margot Robbie – Listenin Değişmeyen Kraliçesi

2 Temmuz 1990’da Queensland’de doğan Margot Robbie, hem Hollywood’un aranan yıldızı hem de listelerin gediklisi. Güzelliği ve kariyeriyle uzun süredir zirveden inmiyor.

2. Shailene Woodley - Aktivist Ruhlu Hollywood Yıldızı

Simi Valley, California doğumlu Woodley, hem oyunculuk performansları hem de çevresel aktivizmiyle biliniyor.

3. Dilraba Dilmurat - Asya’nın Parlayan Tacı

3 Haziran 1992’de Urumçi’de doğan Çinli aktris, son yılların en gözde Asya yıldızlarından biri.