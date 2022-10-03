"Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" belirlendi. Listede 3 Türk oyuncu yer aldı

FillGap'ın yaptığı listede en güzel 14 müslüman kadını seçildi. Listede Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Meryem Uzerli yer aldı. Öte yandan son dönemin popüler isimleri Serenay Sarıkaya ile Demet Özdemir'in listede yer bulamamaları dikkat çekti.

29 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, listenin birinci sırasında yer aldı.