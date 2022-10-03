"Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" belirlendi. Listede 3 Türk oyuncu yer aldı
FillGap News adlı dergide bu kez "Dünya’daki En güzel 10 Müslüman Kadın” seçildi. Bu sıralamada 3 Türk oyuncu yer aldı. İlk sıraya Hande Erçel yerleşti.
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FillGap'ın yaptığı listede en güzel 14 müslüman kadını seçildi. Listede Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Meryem Uzerli yer aldı. Öte yandan son dönemin popüler isimleri Serenay Sarıkaya ile Demet Özdemir'in listede yer bulamamaları dikkat çekti.
29 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, listenin birinci sırasında yer aldı.
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Aynı listede Fahriye Evcen, ikinci seçildi.
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Listede yer alan son Türk oyuncu ise Meryem Uzerli oldu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem Sultan rolü ile şöhreti elde eden Uzerli, 10 kişilik listenin yedinci sırasında yer aldı.