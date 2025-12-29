‘Dünyanın En Güzel Kızı’ iddialara yanıt verdi! Thylane Blondeau’dan ‘estetik’ açıklaması

1 / 5

Fransız model ve aktris Thylane Léna-Rose Loubry Blondeau’nun çocukluk fotoğraflarını gördüğünüzde, muhtemelen hatırlayacaksınız. Çok genç yaşta modellik kariyerine adım atan Blondeau, 2007 yılında 'Dünyanın En Güzel Kızı' unvanını kazanmıştı. Henüz çocukken, dünyaca ünlü markalar ve tasarımcılar için modellik yapmaya başlamıştı. Ardından 2018'de kendi giyim markası Heaven May'i kurdu ve TC Candler'ın "En Güzel 100 Yüz" listesinde zirveye yerleşmişti.