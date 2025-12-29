‘Dünyanın En Güzel Kızı’ iddialara yanıt verdi! Thylane Blondeau’dan ‘estetik’ açıklaması
Fransız model ve aktris Thylane Blondeau, çocuk yaşta modellik kariyerine başladı ve 2007 yılında “Dünyanın En Güzel Kızı” unvanını kazandı. Ardı kesilmeyen estetik iddialarından bir türlü kurtulamayan Thylane, konuya son noktayı koydu...
Fransız model ve aktris Thylane Léna-Rose Loubry Blondeau’nun çocukluk fotoğraflarını gördüğünüzde, muhtemelen hatırlayacaksınız. Çok genç yaşta modellik kariyerine adım atan Blondeau, 2007 yılında 'Dünyanın En Güzel Kızı' unvanını kazanmıştı. Henüz çocukken, dünyaca ünlü markalar ve tasarımcılar için modellik yapmaya başlamıştı. Ardından 2018'de kendi giyim markası Heaven May'i kurdu ve TC Candler'ın "En Güzel 100 Yüz" listesinde zirveye yerleşmişti.
BLONDEAU VE NEPO BABIES ÇEVRESİ
Paris’te yaşayan Blondeau, o günden bu yana prestijli reklam kampanyalarının yüzü olmayı sürdürürken, aynı zamanda moda ve güzellik alanında girişimci kimliğini de geliştiriyor. Sosyal çevresi ise ünlü ailelerin çocukları (nepo babies) ve süper modellerden oluşuyor.
İDDİALARDAN ARTIK YORULDUĞUNU SÖYLEDİ
Güzelliğiyle kendisinden sıklıkla söz ettiren genç model Thylane Blondeau, estetik müdahale yaptırdığı yönündeki iddialardan artık yorulduğunu dile getirdi. Genç model, yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını net bir dille ifade etti.
ESTETİK İDDİALARINA YANIT
Genç model sosyal medya hesabı üzerindene şu ifadeleri kullandı: “Bu tarz yorumlardan yoruldum. Bu nesilde insanların çok erken yaşlarda bazı şeyler yaptırmaya meyilli olduğunu biliyorum ama ben hiçbir estetik işlem yaptırmadım.”