Dwayne Johnson, 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı
Dwayne Johnson'ın yeni filmi "The Smashing Machine", Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu. Ünlü oyuncunun MMA dövüşçüsü Mark Kerr'e hayat verdiği film, gösterimin ardından tam 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Lakabı "The Rock" olan ünlü aktör Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı "The Smashing Machine" filmi, bu yıl 82'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde ilk gösterimini yaptı.
Altın Aslan ödülü için yarışan film, ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini konu alıyor.
Johnson'ın başrolündeki film "The Smashing Machine", 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Venedik'tek galada Johnson ve filmin yönetmeni Benny Safdie gözyaşlarına hakim olamadı.