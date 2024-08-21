Ebrar Karakurt babasının düğününde roman havası oynayıp dans etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi. Milli voleybolcu babasının düğününde adeta coştu.
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Önceki akşam milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile Balıkesir'de dünya evine girdi.
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Balıkesir’de gerçekleşen düğüne çok sayıda kişi katılırken Ebrar Karakurt, düğünde adeta coştu.
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Babası İsmail Karakurt'un düğününde damat halayı çekip, roman havası oynayan Ebrar Karakurt'un eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı.
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Sonrasında babasıyla 'Bana bir masal anlat baba' şarkısıyla dans eden Ebrar Karakurt'un duygusal anlar yaşadığı görüldü.