Ebrar Karakurt babasının düğününde roman havası oynayıp dans etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi. Milli voleybolcu babasının düğününde adeta coştu.

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Ebrar Karakurt babasının düğününde roman havası oynayıp dans etti - Resim : 1

Önceki  akşam milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile Balıkesir'de dünya evine girdi.

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Ebrar Karakurt babasının düğününde roman havası oynayıp dans etti - Resim : 2

Balıkesir’de gerçekleşen düğüne çok sayıda kişi katılırken Ebrar Karakurt, düğünde adeta coştu.

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Ebrar Karakurt babasının düğününde roman havası oynayıp dans etti - Resim : 3

Babası İsmail Karakurt'un düğününde damat halayı çekip, roman havası oynayan Ebrar Karakurt'un eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı.

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Ebrar Karakurt babasının düğününde roman havası oynayıp dans etti - Resim : 4

Sonrasında babasıyla 'Bana bir masal anlat baba' şarkısıyla dans eden Ebrar Karakurt'un duygusal anlar yaşadığı görüldü.